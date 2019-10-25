Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uygulamış ve hakaretler savurmuştu. Bu olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TFF'nin bu olay hakkındaki hamlesi merakla bekleniyordu.

TFF harekete geçti

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri suç unsuru delil olarak görerek Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılacak detaylı inceleme sonrasında Kurt, disiplin kuruluna sevk edilecek.

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Süreç nasıl işleyecek?

TFF Hukuk Müşavirliği'nin başlattığı soruşturma için detaylı bir rapor hazırlanacak. Bu raporda, öncelikle olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğine bakılacak. Ardından herhangi bir şikayet olup olmadığı araştırılacak. Antrenörün lisansının tescilli olup olmadığı incelenecek. Daha sonra maçın 'amatör küme maçı mı, özel maç mı' olduğuna bakılacak. Maç amatör küme maçı ise Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na; özel maç ise İl Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.

Yapılacak sevk sonrasında ise kulüpten ekstra bilgi alınacak. Futbolcuların görüşüne başvurulduktan sonra antrenörün savunması istenecek. Yapılan bu işlemlerin ardından karar verilecek.

Onur Erdem Bayramiç / fanatik.com.tr