Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler için resmi site üzerinden bir açıklama yaptı. 19 Mart’ta alınan karar sonrasında sezonun en erken haziran ayında yeniden başlayabileceği söylenirken, şu ifadelere yer verildi: “Liglerle ilgili süreç, devletimizin kararları, Bilim Kurulu’nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir.”

10 alternatifli senaryo hazır

Ayrıca yapılan açıklamada tüm şartlara uygun senaryoların oluşturulduğu söylenirken, “Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır” denildi.

Öte yandan CNN Türk’e konuşan Nihat Özdemir, “Haziran ayının başında ligleri başlatabiliriz. Bu tarihlerde başlarsak sadece haftasonu maç oynayarak temmuz ortasına kadar ligleri bitirebiliriz” dedi.