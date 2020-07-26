UEFA, Finansal Fair-Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verilmişti. Salgın döneminde oyuncularından geri ödenmeksizin yüzde 15'lik indirim talep eden Sarı-Lacivertliler'de her kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), gelecek sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin takım harcama limitinde yine artırıma gitmeyeceği öğrenildi. Hatırlanacağı gibi bu sezonun devre arasında TFF, kulübün takım harcama limiti talebi olan 332 milyon 769 bin 635 TL'yi kabul etmemiş, ardından Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz sonrası normalde 257 milyon 453 bin 708 TL olan harcama limitinde 16 milyon TL'lik bir artış yapılmıştı.

Elini kolunu bağlıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da yönetim, TFF'nin bu tavrı sebebiyle istediği transferlerde şu ana kadar sonuca ulaşamadı. Başkan Ali Koç ve kurmayları da bu sebepten de yaklaşık 3 ay önce oluşturulan transfer listesinde mutlu sona ulaşmak konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bankalara olan borçlarıyla ilgili çözüm arayışları içerisinde olan Kanarya'da limit sorunu, transferlerde kulübün elini kolunu bağlayacak gibi duruyor.

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