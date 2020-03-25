TFF’den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüsü bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

25 Mart 2020, Çarşamba 20:26 Son Güncelleme:
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TFF’den Fenerbahçe için 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip corona virüsü (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında paylaşılan geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu ve sağlık çalışanına acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL (AA)

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