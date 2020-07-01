TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Etik Kurulu'nun 2020/4 E., 2020/2 K. ve 19.06.2020 tarihli kararı yayınlandı. Fenerbahçe A.Ş. İdarecisi Semih Özsoy'un 08.03.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın 'Genel Yükümlülük' başlıklı 10. Maddesi, 'Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma' başlıklı 12. maddesinin a ve d bentleri kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve ihlaller nedeniyle takdiren 'uyarı' yaptırımının uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Semih Özsoy ne demişti?

Semih Özsoy, katıldığı bir televizyon programında TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu.

İşte o açıklamaları:

"Talihsiz bir açıklama bile diyemiyoruz. 'Talihsiz' ancak bilinçsizce yapılan açıklamalara denilebilir. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntü ile izledik. Akıllara durgunluk verici bir açıklama oldu. "Bizim aleyhimize bunlar yapılıyor" dediğimiz zaman kimlere neler anlatıyormuşuz!"

"3 Temmuz ile biz çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kongre üyeleri, bizleri hem telefon hem faks hem de mail yağmuruna tuttu. Fenerbahçe gerekeni her zaman yapar. Nihat Bey bunu eminim kasıtlı ve bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmemesi de bunun kararlı yapılmasındandır"







