TFF'den Erhan Çelenk'e ve Altay'a tebrik mesaj
Süper Lig'in 6. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya gelmiş ve Erhan Çelenk'in rakibi Baiano'nun sakatlandığı pozisyonda göstermiş olduğu fair-play davranışı tüm spor kamuoyunun takdirini toplamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem Erhan Çelenk'i hem de Altay'ı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ’in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta centilmence davranışta bulunan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk’i kutladı.
TFF’nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano’nun sakatlandığını görünce topu taca atarak örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk’i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Kulübü’müzü tebrik ederiz," ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1440640324171223043