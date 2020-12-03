Sancaktepe Selim Topal Spor Kompleksi'ndeki ziyarete TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Şahin ve Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Kulübü Başkanı Yunus Ustahabipoğlu ile sporcular katıldı.

İsmail Erdem, çok anlamlı bir günde buluştuklarını vurgularken, “Ampute futbolda dünya ampute futbolunun başına bizim engelliler federasyonu başkanımız seçildi. Ortak arzumuz, 2022'deki Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştirmek. Ampute futbola verilen destek, bedensel engellilerimizin sporla konuşmasını, futbola olan sevdasının yeşermesini sağlayacak. Engelleri beraber yürüyerek aşacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Onun için dezavantajlı kesime yönelik merhamet duygularımızı kalbimizde saklı tutacağız, yeri gelince elimizle dokunacağız. Yeryüzündeki tüm engelli kardeşlerimize dua ediyoruz. Sağlıklı yaşam hepimizin olsun” diye konuştu.

Ömer Gürsoy ise çok güzel bir tesiste olduklarını dile getirerek, “2006 yılından itibaren görevimi yürütüyorum. 30 takımlı, 700'e yakın futbolcunun olduğu bir döneme geldik. Sancaktepe Belediyesi ve kulübünün oluşturduğu ampute futbol takımının özel ilgimizi hak ettiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İsmail Erdem, Ömer Gürsoy ve Ümit Şahin, sporculara forma takdim etti.