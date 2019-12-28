Ligde geçen hafta oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçındaki hakem yönetimine tepki gösteren Siyah-Beyazlılar, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan derbideki VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti. Bu talebi Vodafone Park’ta yaptığı basın toplantısının ardından yazılı olarak da ileten ve 24 saat içerisinde yapılmasını isteyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye dün TFF’den yanıt geldi. Federasyonun internet sitesinde dün yer alan açıklamada, TFF’nin FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında yapılan protokol üzerine, VAR’ı 2017- 2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile 2018-2019 sezonu Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası’nda uygulamaya başladığı hatırlatıldı.

‘Sadece eğitim amaçlı kullanılacak’

IFAB’ın VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşılmamasını tavsiye ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü’nde yer alan ve IFAB’ın ülke federasyonları hakem kurullarına sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı’nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir. Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.”