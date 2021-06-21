TFF'nin resmi internet sitesinde "Təşəkkürler Qardaş Azerbaycan" başlığıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, EURO 2020 sürecinde ve Bakü'de oynadığımız iki maçta tribünleri Kırmızı-Beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir.

A Millî Takımımız, Federasyonumuz ve tüm Türk halkına büyük destek veren, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Azerbaycan, 'Tek millet iki devlet' olduğumuzu bizlere derinden hissettirmiştir.

Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Galler maçımızı onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Rövnag Abdullayev başta olmak üzere Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek ev sahipliklerinden dolayı təşəkkür edirəz.

Azerbaycan-Türkiye birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına Millî Takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız."İ

STANBUL, (DHA)