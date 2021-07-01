TFF’den Ali Düşmez için tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Ali Düşmez için tebrik mesajı yayımladı.

TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen TFF Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez’i ve yönetim kurulunu tebrik ederiz. Başta amatörler olmak üzere Türk futboluna uzun yıllardır büyük katkılarda bulunan Sayın Ali Düşmez’e ve yönetimine yeni dönemde başarılar dileriz."