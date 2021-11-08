Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin talimatta değişiklik yapıldığı açıklandı. Federasyon, statlara seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım taraftarının alınacağını, deplasman takım seyircisinin ise alınmayacağını duyurdu.

TFF’nin internet sitesinden yayımlanan talimatta, " Süper Lig , TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz." ifadeleri kullanıldı.

TFF, daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım itibariyle tribünlerin tam kapasiteyle açılacağını duyurmuştu.







