TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararların Galatasaray Kulübü ve Fatih Terim ile ilgili olmadığına vurgu yapıldı.

Yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu kurul kararları Medya İletişim Departmanı’na saat 18.58’de mail olarak iletilmiş, 18.59’da internet sitemizden yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

‘Kesinlikle ve kesinlikle...’

’PFDK Kararları’ başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir. Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır.

Federasyon ne diyor?

FANATİK’in ulaştığı TFF yetkilileri, cezanın neden 19.05’te açıklandığı konusuna açıklık getirmeye çalıştı. Federasyona göre, gelen tepkiler haksız.

Kurul kararları alındıktan sonra, federasyonun resmi internet sitesine haberin girildiği, sonra da sosyal medyadan duyurulduğu belirtiliyor.

TFF yetkilisinin iddiası, Tahkim Kurulu kararlarının 18.44’te paylaşıldığı, Disiplin Kurulu kararlarının ise sisteme daha sonra girdiği için, paylaşımın da daha geç yapıldığı yönünde.