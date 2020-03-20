Yönetim kurulunun ne gerekiyorsa yapılsın talimatının üzerine bir çalışma başlatan genel sekreter Kadir Kardaş, ilk önce tüm personele yıllık izin kullandırma kararı aldı.

Ancak TFF çalışanları, bu karara tepki gösterdi. Olağanüstü bir durum olduğunu dile getiren genel sekreterlik bu kez ücretsiz izin verme kararı aldı. Ancak bu karar personelin daha büyük tepkisini çekti.

Son gelinen noktada çalışanlara geçici çözüm olarak "Evden çalışın. İşyerine gelmek zorunda olanlar da işlerini bitir bitirmez evlerine dönsün" denildi.

Geçen hafta maçları ertelemeyerek seyircisiz oynama kararı aldığı için futbol kamuoyunun ve kulüplerin büyük tepkisini çeken TFF Başkanı Nihat Özdemir, profesyonellerin kurum içindeki politikalardan ötürü personelin de memnuniyetsizliğiyle karşı karşıya kaldı.(Ajansspor)