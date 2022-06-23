MENÜ

TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.

23 Haziran 2022, Perşembe 23:45 Son Güncelleme:
- A +
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi. Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İBRAHİM BURKAY: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT AKSU: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YUSUF GÜNAY: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşlerinden, Engelli Federasyonundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YALÇIN ORHAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALKIN KALKAVAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSLÜM ÖZMEN: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig 'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALİ DÜŞMEZ: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN: Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

HAMİT ALTINTOP: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER: Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

RAMAZAN ÜÇDAN: Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar, Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

TALAT PAPATYA: 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

VOLKAN CAN: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...