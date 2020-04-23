TFF ve TASKK’tan Türkiye’ye maske

Türkiye’deki tüm amatör kulüplere maske dağıtımı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan maske dağıtımında 7 bin kulübün yanı sıra antrenörler, hakemler ve saha komiserlerine maske veriliyor.

23 Nisan 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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TFF ve TASKK’tan Türkiye’ye maske

Türkiye’deki tüm amatör kulüplere maske dağıtımı başladı. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez öncülüğünde başlatılan maske dağıtımında 7 bin kulübün yanı sıra antrenörler, hakemler ve saha komiserlerine maske veriliyor. İstanbul’da başlatılan maske dağıtımı, önümüzdeki hafta bütün illerde devam edecek.

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