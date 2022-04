Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısı merak konusu olurken Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği temsilcilerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplandı.

Nihat Özdemir’in ayrılığının ardından TFF Yönetim Kurulu, Servet Yardımcı başkanlığında yayın toplantısına geçti. Toplantıda Digitürk’ün son önerisi masaya yatırıldı.

Öneri: 3 yıllık anlaşma olursa yılda 2.2 milyar TL yayın, 500 milyon TL de isim hakkı. Yani toplam 2.7 milyon TL. Ve her yıl için TEFE- TÜFE oranında artış. Kulüpler Birliği para miktarını yeterli görse de süre konusuna itiraz etti.

Ali Koç: Anlaşma 1 yıl olsun. Gelecek sene bu ülke ekonomisi çok daha iyi olacak. O zaman daha yüksek fiyata pazarlarız.

Murat Sancak: 1 yıl diyoruz ama önümüzde seçimler de var.

Ahmet Ağaoğlu: Digitürk “Ya 3 yıl ya da hiç” diyor. Bana kaç yıllık yetki veriyorsunuz? Kulüp başkanları daha sonra yaptıkları görüşme sonucu TFF’ye ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na 2 yıl için yetki verdi. Önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanırsa maçlar yine BeİN Sports’ta olacak.









BİR ÖNCEKİ TEKLİFE KULÜPLER TEPKİ GÖSTERDİ

Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ise bir önceki teklifinde 2 milyar TL önermişti. Digiturk, son yapılan toplantıda da beklentileri karşılamayan bir revize yapmıştı. Saran Medya teklifini dolar kurundan iletirken beIN Sports'un TL önerisinde bulunmuştu. Kulüpler, beIN Sports'un bu tavrını beğenmeyip teklifi gayrı ciddi bularak tepki göstermişti.

Ayrıca Saran'ın önerisinde kulüplerin sattığı dekor başına alacakları belirli paylarla gelirlerini arttırma seçeneklerinin olduğu da kaydedilmişti.

Yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya atmış, Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin bile altında kalmasıyla Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu ilk kez Hürriyet'in duyurduğu 'Süper Lig TV' formülünü gündeme getirmişti.

SÜPER LİG TV DETAYLARI

Şartname dışında bir teklif olan Süper Lig TV kurulursa bunun sahibi Kulüpler Birliği olacak. Bu durumda futbolsever maçları nasıl izleyecek ? Bu sorunun cevabı kısaca şöyle; tek bir digital platformda değil tüm platformlar ve internet üzerinden video içerik sağlayıcılar futbolseverlere maçları ulaştırabilecek.

Süper Lig TV’deki maçlar tek bir platformda değil ücretini ödeyen tüm platformlarda yayınlanacak. Yani tek bir cihazdan değil, decoderi olan tüm platformlarda (D Smart, Tivibu, Digiturk) ve internet tabanlı yayın yapan, yani Over the top (OTT) denilen, medyayı bağımsız bir ürün olarak doğrudan internet üzerinden görüntüleyenlere dağıtan video içerik sağlayıcılarında da (Netflix, EXXEN, BluTV,GAIN vs.) maçlar olacak.

Diyelim ki fikir babası Saran Group bu ihaleyi kazandı. Eski düzen olan bir digital platform ve tek decoderden giriş yapılan bir oluşumda olmayacak. Arzu eden her kuruluş bunu kendi platformuna bedelini ödeyerek koyabilecek.

MAÇLARIN SEYRİ DAHA HESAPLI OLACAK

Başka bir açıdan bakıldığında tüm yayıncı platformlar kulüplerin müşterisi oluyor. D Smart, Tivibu ve tekrar sistemde olmak isterse Digiturk ödemesini yaparak maçları yine kutularından yayınlayabilecek. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan EXXEN, Netfliks, BluTV, GAIN gibi oluşumlar da ihale sahibine ödemesini yaparak maçları müşterilerine ulaştırabilecek. Platformların mevcuttaki aboneleri böylelikle maçları da izleme olanağı bulacak. Bu sistem rekabet doğuracağı ve tek elde kalmayacağı için Spor izleyicisini mutlu eden bir yayın modelini ortaya çıkaracak. Futbol maçlarını izlemek hem daha hesaplı hem de daha ulaşılır olacak. Süper Lig TV’ye bedelini ödeyen ve platformuna alan her decoderli veya OTT’li kuruluşlar izleyiciye cazip fiyatlar sunarak toplamda 8-9 milyon futbolseverin maçları evlerinde izleyebilmesini sağlayacak.

KULÜPLERİN GELİRİ DE ARTACAK

Ekranda izleyen futbolsever sayısının artması kulüplerin kasasını da dolduracak. Saran Grubu, Süper Lig TV için 120 Milyon Dolar garanti ücreti teminat altına alıyor. Kulüplerin de taşın altına elini koyması, satış-pazarlama için taraftarını yönlendirmesi, el birliğiyle ligin değerini arttırmak için çalışması gerekiyor. İzlenebilirliği yüksek kalitede bir lig sunulursa toplam gelir yıllık 200 milyon dolara kadar çıkabilir. Ayrıca tüm platformlarda geniş reklam skalası olacak, reklam geliri artacak ve gelir paylaşımı modeli olarak; büyük pay kulüplerin, küçük pay yayıncıların olacak şekilde bölünecek. Kulüplerin şampiyonluk sayıları, o sezon topladıkları puanlara göre kulüplere para aktarılmış olacak.

Hürriyet