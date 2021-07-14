Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - TFF U19 Süper Ligi'nde Galatasaray A.Ş.'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor A.Ş. şampiyon oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir spor kompleksinde oynanan karşılaşmayı Burak Şeker, Gökhan Barcın ve Murat Tuğberk Curbay hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Trabzonspor A.Ş., maçın 17'nci dakikasında Emir Yazıcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gitti. Maçın ikinci yarısında beraberliği sağlamak amacıyla rakip kaleye yüklenen Galatasaray A.Ş. forvetleri gol atma başarısını gösteremedi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Trabzonspor A.Ş., TFF U19 Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide Trabzonspor A.Ş. kaptanı Hakan Yeşil'e şampiyonluk kupası TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF İcra Kurulu Üyesi Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop tarafından verildi. Lig ikincisi Galatasaray A.Ş.'ye kupası TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından verildi.

Süper Lig U19'da 'En İyi Kaleci' seçilen Trabzonspor A.Ş.'den Kağan Moradaoğlu'na plaketini TFF Futbol Gelişim Direktör Danışmanı Coşkun Süer; 'En İyi Teknik Direktör' ödülüne layık görülen Trabzonspor A.Ş. Teknik Direktörü Hasan Üçüncü'ye plaketini TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin verdi. 'Süper Lig U19'un Gol Kralı' olan Galatasaray A.Ş.'li Eren Aydın, plaketini A ve Ümit Milli Takım Maç İzleme Antrenörü Hami Mandıralı'dan alırken, 'En Değerli Oyuncu' ödülünün sahibi Galatasaray A.Ş.'li Bartuğ Elmaz'a plaketini TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop verdi.

Karşılaşmayı izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların sevincine ortak oldu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)