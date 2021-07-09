TFF U19 Elit Gelişim Ligi'nde finalin adı: Galatasaray-Trabzonspor! Fenerbahçe-Trabzonspor maç sonucu: 1-2
TFF U19 Elit Gelişim Ligi Play-Off Yarı Final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Karadeniz ekibine finali getiren goller; Muhammet Akpınar ve Mustafa Köroğlu'ndan geldi. Sarı Lacivertliler'in Yiğit Efe Demir'le bulduğu gol ise yeterli olmadı.
2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşmada 3 gol çıktı. 2. dakikada Muhammet Akpınar'la öne geçen Trabzonspor, 44. dakikada sahneye çıkan Mustafa Köroğlu'nın muhteşem golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İlk 45 dakika Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen 2. yarıda Fenerbahçe, 80. dakikada Yiğit Efe Demir'in golüyle farkı 1'e indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Trabzonspor, 2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Final karşılaşması 13 Temmuz Salı günü saat 21.00'de oynanacak.