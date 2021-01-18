Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Misli.com Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'u ve yeni teknik direktör Suat Kaya'yı antrenman sırasında ziyaret ederek baklava ikram etti.

Ahmet Köksalan, Serik Belediyespor'un Antalya'nın son 3 yılda parlayan takımlarından biri olduğunu söyledi. Köksalan, "Antalyamızı en iyi şekilde temsil etmektedir. Yeni teknik direktör Suat hocayı ve ekibine hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine ve takımına ikinci yarıda başarılar dilerim. Suat hocamız futbolcuyken Galatasaray'da başarılı bir dönem geçirmiştir. Burada da başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

SERİK BELEDİYESPOR SAKARYA DEPLASMANINDA

Serik Belediyespor'un ligin ilk yarısında oynaması gereken Sakaryaspor maç, Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Serik Belediyespor 17 Ocak'ta oynayacağı erteleme maçı için teknik direktör Suat Kaya nezaretinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Takım yarın maç için Sakarya'ya hareket edecek. Sakarya maçı öncesi, 6 futbolcu cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

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