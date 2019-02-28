TFF resmen açıkladı! Şenol Güneş Milli Takım'da!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren Milli Takım'ın başına geçeceğini resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adam, 7 Ekim 2000 - 18 Şubat 2004 tarihlerinde de A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Güneş, Milliler'in 2002 Dünya Kupası'nı 3. olarak bitirdiği turnuvada da Ay Yıldızlılar'ın başındaydı.

28 Şubat 2019, Perşembe 13:25 Son Güncelleme:
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TFF resmen açıkladı! Şenol Güneş Milli Takım'da!

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan itibaren 4 yıllığına Milli Takım'ın başına geçeceğini resmen açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Şenol Güneş

TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

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