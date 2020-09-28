TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, bugün A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

TFF Onursal Başkanı Erzik, kısa süre önce tanıtımı yapılan, "Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.

Erzik, ziyaretin ardından kendi imzaladığı kitabını ve UEFA'ya ait bir anı objesini Güneş'e armağan etti.

"Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı eser, Erzik'in çocukluğundan başlayarak hayatını, ulusal ve uluslararası futbolda geçmiş dönemdeki tecrübelerini, Türk futbolunun geçirdiği evrimleri, özerk federasyona geçiş dönemini, Türk takımlarının ve milli takımlarımızın uluslararası alandaki başarılarını, futbolcu yetiştirme konusunda atılan adımları ve hazırlıkları konu ediyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden olan Erzik'in anlattıkları, genç kuşaklara hem ders hem de ilham verici bir nitelik taşıyor.