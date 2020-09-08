TFF, Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla gerçekleşecek imza töreni, 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

PROGRAM:

Tarih:

9 Eylül 2020, Çarşamba

Saat:

10.30 - 11.00 Karşılama ve İkram

11.00 - 12.00 İmza Töreni

Yer:

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva, Beykoz / İstanbul