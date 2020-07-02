TFF karar aşamasında!

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 18 Temmuz’da başlatılacağını açıkladığı alt liglerle ilgili önceki gün karar değiştirmiş ve liglerin oynanmayacağını duyurmuştu. Kulüplerin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda alınan bu karar itiraz edenler de var. Çünkü Kulüpler Birliği, “Ligleri iptal edelim, yeter ki oynanmasın, Play-Off ve düşen takımlarla ilgili alacağınız her karara saygılıyız” talebinde bulunmuştu.

Başkanlar isyanda

Bu gelişme üzerine düşme potasında bulunan, kurtuluş ihtimali olan, Play-Off hattının yakınında bulunan ve bir üst ligi hedefleyen; yani iddiası bulunan tüm takımlar kazan kaldırdı. Birçok kulüp başkanı TFF’den randevu talep etti. Gelinen noktada TFF, en doğru kararı verebilmek adına hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bugün toplanacak olan TFF Yönetim Kurulu, yapılacak toplantının ardından belirsizliği ortadan kaldırmak adına detaylı bir çalışma yapacak. Nihai kararın yarın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak