TFF indirime kapalı!

Yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki ipler geriliyor. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre yayıncı kuruluş lige girerken kulüplerden yine indirim talep etti. Bunun üzerine Bakan Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla bakanlıkta bir toplantı gerçekleşti. Tam 4 saat süren toplantının ana gündem maddesi de bu konuydu. Kulüpler, TFF’ye, “Kesinlikle indirim talebine karşılık vermeyin” şeklinde bir çıkış gösterdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in ise kulüplere, “İndirimi kabul etmeyeceğiz ama siz de dik durun” yanıtını verdi.

Kulüpler de yer alacak

Federasyon yayıncı kuruluş ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda bu yanıtı iletecek, indirimi kabul etmeyecek. Yapılacak olan yeni görüşmede Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in de yer alması bekleniyor.





Fanatik Özel / Hamit Turhan