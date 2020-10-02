TFF ile Yayıncı kuruluş arasındaki pazarlıkta flaş gelişme!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın sözleşmesinin son iki sezonunun ücreti için pazarlık yaptığı Digitürk’e yeni bir teklifte bulundu...

Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluşun karşılıklı taleplerini değerlendiren TFF yönetimi, “Döviz üzerinden anlaşmaya son verelim, her sezon 3 milyar TL ödeyin” önerisini masaya getirdi. Yayıncı kuruluş, TFF’nin yeni teklifine önümüzdeki hafta cevap verecek.

Süper Lig ’in yayın haklarını Kasım 2016’da, her sezon için ‘500 milyon dolar artı KDV’ taahhütüyle 5 yıllığına alan Digitürk, söz konusu paranın yarısını dolar, yarısını da 5.80 TL’den sabitlenmiş dolar kuru üzerinden TL olarak ödeyecekti.









500 milyon dolardan 387 milyon dolara

Bu işten zarar ettiğini bildiren Digitürk, geçen yıl TFF’ye başvurarak sezonluk ücrette yüzde 13’lük indirim yaptırdı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle daha sonra 135 milyon TL’lik yeni bir kesinti yapan Digitürk, 2 yılı kalan sözleşmenin her sezonu için TFF’ye 2 milyar TL teklif etti. Ancak Kulüpler Birliği bu öneriyi reddedince rakamı 12.1 milyar TL’ye çıkaran Digitürk, TFF ile pazarlıklarını sürdürüyor. TFF’nin teklif ettiği 3 milyar TL, güncel kurda yaklaşık 387 milyon dolara tekabül ediyor.

Hürriyet / Spor Arena







