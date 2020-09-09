TFF ile Misli.com arasında tarihi imza

Misli.com’dan Türk futboluna büyük destek... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Misli.com tarihi bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Futbola verdiği destekle bilinen Misli.com, TFF 2´nci Lig ve TFF 3´üncü Lig’in isim sponsorluğunu alacak. Bu dev anlaşma için yarın imza töreni düzenlenecek.

Müjdeyi vermişti

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bugün saat 11.00´de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde imzalar atılacak. Törene TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören katılacak. TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz hafta yapılan TFF Olağan Genel Kurulu´nda yaptığı açıklamayla Türk futboluna müjdeyi vermişti.

'Hedefimiz gerçek oluyor'

Özdemir´'in, "TFF 2´nci Lig ve TFF 3´üncü Lig´in marka değerini yükseltmek en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık" sözlerinin ardından TFF, dün resmi siteden yaptığı açıklama ile anlaşmanın bugün imzaya döküleceğini duyurdu.