TFF ile Digiturk arasında medya yayın hakları sözleşmesi imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törene Futbol Federasyonu Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Digiturk temsilcileri katıldı.

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDİA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin konuşmalarının ardından iki yıllık uzatma sözleşmesinin imzalanmasıyla tören sona erdi.