TFF harcama limitleri: Seneye diğerleri de şikayet edecek!

Futbolun içine girdiği finansal kaos uzun yıllardır gündemdeydi ancak görmezden geliniyordu. Ardından Bankalar Birliği eli ile nakit akışını rahatlatacak kredi yapılandırması geldi. Bankalarının bu denli bir yükün altına girmeleri sonucunda kulüplerin aynı şekilde yönetilmeye devam edilmemesi için bir takım yollar aradı ve İspanya’daki uygulamaya çok benzeyen bir yapı oturtuldu, adı Takım Harcama Limiti olarak belirlendi.

HANGİ HARCAMALAR TAKIM HARCAMA LİMİTİNİ ETKİLER?

Bu limitlerin aşılması durumunda bir takım cezai şartlar söz konusu da olsa en temel yaptırım kulüplerin, harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmelerinin tescil edilememesi. Eğer bir kulübün net bonservis harcaması negatif ise yani sattığı futbolculardan elde ettiği bonservis geliri aldığı futbolculara ödediği bonservis bedelinden az ise bu zarar takım harcama limitinden düşülür. Eğer kulüp transfer harcamalarında karda ise bu gelirin 1/3’ü limite eklenir.

TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ NASIL BELİRLENİR?

Harcama limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan ‘Yeni sezon bütçesi’ baz alınarak aşağıdaki iki yöntem ile hesaplanır: 1. Yöntem: Gelir-Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi 2. Yöntem: Net Borç/Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi 2019-2020 Sezonu geçiş yılı olduğu için belirlenmiş olan limitler, bu iki yöntemin ortalaması baz alınarak oluşturulmuştu. 2020-21 sezonunda bu iki hesaplama yönteminin ortalaması değil düşük olanın baz alınacağı belirtilmişti ancak TFF 22 Haziran 2020 tarihindeki talimat değişikliği ile 2020-21 sezonu için de her iki yöntemin ortalamasını baz alacağını açıkladı. Takım Harcama Limitleri tüm kulüpler için TL cinsinden belirlenecek ve kur riskini yönetmek kulüplerin sorumluluğunda olacak.

HARCAMA LİMİTİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK GELİRLER HANGİLERİDİR?

■Gişe Gelirleri

■ Sponsorluk ve Reklam Gelirleri

■ Yayın Gelirleri

■ Ticari Faaliyet Gelirleri

■ UEFA Gelirleri UEFA gelirleri kulübün turnuvaya katılım hakkı elde etmesinin kesinleşmesine kadar harcama limitine eklenemiyor. UEFA’dan gelecek gelirin 1/3’ü oranında harcama limiti otomatik olarak artırılacak. Finansal borcu olmayan kulüpler için ise UEFA’dan gelecek gelirin tamamına yakını limitleri arttırmak için kullanabilecek. Mevcut limitlerde UEFA gelirleri hesaplamaya katılmamış durumda.

■ Diğer Faaliyet Gelirleri Bu gelir süreklilik arz etmediği takdirde harcama limitine dahil edilmez.

■ Transfer Gelirleri Bu gelir direkt olarak harcama limitine dahil edilmez. Eğer transferde kar söz konusu ise 1/3 oranında harcama limitinde artış olur.

TAKIM HARCAMA LİMİTİ KAÇ YILLIK VERİLER ÜZERİNDEN HESAPLANIR?

Gelirler ve giderler, geride kalan 3 sezonun enflasyona göre güncellenmiş tutarlarının ortalaması alınarak hesaplanır. Enflasyona göre güncelleme yapılarıken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre; mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksi (TÜFE), mali tablonun bir önceki dönem sonundaki aya ait fiyat endeksine (TÜFE) bölünmesiyle elde edilir.

HARCAMA LİMİTİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK GİDERLER HANGİLERİDİR?

■ Ürün Satış Maliyetleri

■ Diğer Personel (Futbolcu ve Teknik Kadro Hariç Personel) Ücret Gideri

■ Diğer Faaliyet Giderleri

■ Finansman Giderleri Finansman giderlerinin hesaplanmasında yöntem 22 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği ile kulüplerin lehine olacak şekilde değiştirildi. Yeni yönetmelikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine yaklaşık 500 milyon TL civarında bir avantaj sağlandı.

■ Transferlere İlişkin Giderler Bu gider, gelirler kısmında belirtildiği gibi gelir-gider negatif ise harcama limitinden düşülecek. Harcama limitinin belirlenmesinde Futbolcu/Teknik Kadro/Menajer Ücret Giderleri dikkate alınmayacak çünkü bu limitin temelinde Futbolcu ve Teknik Ekip Giderlerini belirlemek olduğu için bu kalem üzerinden geçmişe bir çizgi çizilmiş oluyor. UEFA ile FFP anlaşması devam eden kulüpler için sattığın kadar alabilirsin kuralı devam ettiği sürece fiili olarak bonservis harcamaları takım harcama limitinden düşülemeyecek çünkü UEFA kulüplerin sattığından fazlasını almasına izin vermiyor.

KENDİ ANAPARA ÖDEMELERİ TAKIM HARCAMA LİMİTİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

22 Haziran 2020’deki talimat değişikliği ile kulüplerin 2020-21 sezonuna ait kredi anapara ödemeleri de takım harcama limitinden düşülecektir.

Fenerbahçe haklı mı?

Evet, Kulüplerin, ilgili sezonda finansal kuruluşlara yapılacak olan ana para ödemeleri Takım Harcama Limiti’nden düşülecektir.Takım Harcama Limitinde kredi anapara ödemelerinin limiti düşürmesi sebebi ile Fenerbahçe’nin serzenişi haklı. TFF bu talimat ile harcamaları yöntemek istediğini söylüyor ancak giderleri yönetmek ile borçları yönetmek farklı kulvarlardır. TFF bu şekilde bankaların alacaklarını garanti altına alırken kulüplerin borç yönteme yetilerini elinden alıyor.Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Bankalar Birliği ile anlaşma yaparak borçlarını 2 sene ana para ödemesiz 5 yıla yayarken Fenerbahçe kendi yapılandırmasını yaptığı için ana para ödemesiz dönemi yok gibi görünüyor. Bu sebeple de ortaya bir garabet çıkıyor çünkü kredi ana para ödemeleri önümüzdeki sene başlayacak Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor için Fenerbahçe’nin bu sezon itiraz ettiği konu sorun olacak ve aynı konudan onlar da şikayet edecek.