TFF Hakem Gelişim Kampı Ordu’da başladı

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki spor tesislerindeki kampta sekiz bölgeden gelen 8 hakem ve 16 yardımcı hakeme UEFA programındaki eğitimler, fiziksel testlerin, teorik-pratik uygulamaları gösteriliyor. Süper Lig’de görev alan bazı hakem ile yardımcı hakemlerin de eğitmen ve gözlemci olarak yer aldığı kampta genç hakemlere saha içerisindeki görevleri anlatılıyor. Kameralar tarafından da kaydedilen kamptaki eğitim daha sonra genç hakemlere izletiliyor.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Turgay Güdü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın bu sene ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Bu kampla birlikte hakemlerin gelişmesi amaçlanmaktadır. Genç hakemlerin gelişimine katkı sağlamak için Süper Lig’de görev alan hakemler de bu kampta görev almaktadır." diye konuştu.

Kampın UEFA’da yapılan Hakem Gelişim Kampı’nın Türkiye’de devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Güdü, "Bu kampta UEFA’da yapılan eğitimleri birebir uyguluyoruz. Böylece hakemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

20 ile 28 yaş arasındaki hakemleri ve yardımcı hakemlerin bu kamplara davet edildiğini aktaran Güdü, "Böyle kamplar hakemlerimizin belli bir seviyeye gelmelerini sağlayacaktır. Eğitime aldığımız hakemleri beş ay sonra tekrar çağıracağız ve burada öğrendiklerinin ne kadarını uygulayabildiler onları takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Güdü, kampların ardından gelişimini tamamlayan hakemlerin üst klasmanlara çıkacağını dile getirdi. Bu kampların provalarını amatör maçlarda uygulayacakları bilgisini veren Güdü, hafta sonu Ordu’da oynanacak bazı amatör maçlarda bu kampta eğitim alan hakemlerin atandığı da kaydetti.

Güdü, amatör maçlarda görev alan hakemlerin kayıt altına alınacağını ve bu kayıtların eğitmenler tarafından izlenerek değerlendirileceğini sözlerine ekledi. Kamp 23 Aralık’ta sona erecek.

AA