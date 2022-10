Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama ve Yeni Proje Geliştirme Sorumlusu İbrahim Burkay ve Fuchs Group Associates Vekili Av. Emin Özkurt ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular katıldı.

Mehmet Büyükekşi: “TFF 2. Lig ve 3. Lig’de yer alan 92 kulübümüze kalıcı bir gelir sağlamış olacağız”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk futbolunda yeni bir atılım, yeni bir hamle başlatmak için bu değişimi sadece üst liglerde yapmak yeterli olmayacağını belirterek, “ Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’i de bu değişimin, bu ilerlemenin parçası yapmak zorundayız. Bunu başarabilmek için de önce kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara bir çare bulmamız yeni bir kaynak yaratmamız gerekiyordu. Biz de federasyon olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in yayın hakları için ihale açtık. İhaleyi kazanan firma da Fuchs Sports Türkiye oldu. Artık 5 yıl boyunca bu liglerimizin yayın hakları Fuchs Sports Türkiye’de olacak. Bu anlaşmayla hem bu liglerimizin maçlarını taraftarları ile buluşturma imkânı bulurken hem de 92 kulübümüze kalıcı bir gelir sağlamış olacağız.” dedi.

“Bu anlaşma Türk futbolunun değerinin yükselmesine büyük katkı sağlayacak”

TFF 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının Fuchs Sports Türkiye tarafından yayınlanmasıyla bu liglerde mücadele eden 92 kulübümüzün bilinirliği ve izlenirliği daha da artacağını kaydeden Büyükekşi, “Böylece kulüplerimiz kendilerine yeni sponsorlar bularak gelirlerini daha da artırtabilecek. Karşılaşmalarının canlı olarak yayınlanmasıyla 2. ve 3. Lig'de oynayan oyuncuların vitrine çıkması daha kolay hale gelecek. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Böylece hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de Milli Takımlarımız için geniş bir futbolcu seçme havuzu oluşacak. TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın ihalesi anlaşması illegal bahsin önlenmesi için de önemli bir adım olacak. Daha güvenli, daha şeffaf, daha zevkli bir lig, sponsorların ilgisini artıracak ve toplamda Türk futbolunun değerinin yükselmesine büyük katkı sağlayacak. Anlaşmanın ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Emin Özkurt: “Türk futbolunun sahip olduğu büyük potansiyelin bu anlaşmalar neticesinde açığa çıkması futbol paydaşlarının yararına olacaktır”

Fuchs Sport Associates Vekili Av. Emin Özkurt, “Bildiğiniz üzere, TFF 2. Lig ve 3. Lig’de Şanlıurfaspor, Bursaspor , Eskişehirspor ve Kocaelispor gibi memleketimizin büyük ve köklü kulüplerinin mücadele ettiği herkesin malumu. Bunlar gibi büyük ve köklü kulüplerin mücadele ettiği organizasyonlara Fuchs Sports gibi uluslararası bir şirketin ligi yatırım yaparak katkıda bulunması ülkemiz açısından sevindiricidir. Bu kapsamda Türk futbolunun sahip olduğu büyük potansiyelin bu anlaşmalar neticesinde açığa çıkması da bütün futbol paydaşlarının yararına olacaktır. Bu vesileyle Türk futboluna böylesine bir katkıda bulunmaktan çok mutlu ve gururlu olduğumu da ayrıca belirtmek isterim.” dedi.

Futbolcusundan taraftarına varıncaya kadar Türkiye’nin sahip olduğu futbol potansiyelin herkesin malumu olduğunu kaydeden Av. Emin Özkurt, “Ancak her ne kadar bu büyük potansiyele sahip olsak da bu potansiyelimizi daha iyi kullanılabileceğimiz ortadaydı. Bu liglerdeki kulüplerimize gereken önemi vermeden potansiyelimizi ortaya koymak ve Türk futbolunu geliştirebilmek neredeyse imkânsız. Fuchs Sports da TFF 2.Lig ve 3.Lig’de yer alan kulüplerimize gönül vermiş taraftarlara tuttukları takımın maçlarını son teknoloji ile izleme fırsatı vererek maç günü heyecanını ve deneyimini yaşatan bir platform olmayı amaçlamaktadır. Fuchs Sports’un yeni nesil bir yayın platformu olduğundan ve son teknoloji yayın araçları kullandığından bahsetmiştim. Şimdi ise bu durumu açarak sizi aydınlatmak isterim. Öncelikle sporseverler ister web sitesi üzerinden isterse de mobil cihazları üzerinden diledikleri yerde diledikleri müsabakaları izleme şansına sahip olacaklar. TFF 2.Lig ve 3.Lig kulüplerimizin statlarına yerleştirilecek olan yapay zekâyla donatılmış kameralar sayesinde, yayınlar kameramana ve yayın aracına gerek olmadan, otomatik olarak gerçekleştirilecek. Müsabaka esnasında topu takip eden dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden biri kullanılarak oluşturulan bu kameralar sayesinde taraftarlar son derece kaliteli bir maç deneyimi yaşayacaklardır.” şeklinde konuştu.

“Yeni nesil yayıncılık anlayışımız ile çok farklı bir dönem başlayacak”

Fuchs Sports’un klasik anlamda bir yayıncılık anlayışından uzak şekilde yeni nesil bir spor yayın platformu olarak karşımıza çıktığını vurgulayan Özkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yalnızca maç yayınları ile sınırlı kalmayıp maç özetlerine, fikstüre, puan durumuna ve daha birçok detaya Fuchs Sports’un hem IOS hem de Android cihazlarla uyumlu mobil uygulamaları ve web sitesi üzerinden erişilebilecek. Ayrıca uygulamalarda yer alan kişiselleştirme özelliği ile taraftarların tuttukları takım özelinde detaylı bir taraftar verisi oluşturulması da mümkün hale gelecektir. Fuchs Sports tarafından yayınlanacak TFF 3.Lig ve 2.Lig maçları artık 360 derece panoramik görünümlü şekilde de takip edilebilecek. Bu açıdan izleyenlere de büyük bir seyir keyfi sunacağı kanaatindeyim. Bir diğer yandan da bahsetmek istediğim önemli bir nokta var. Az önce ülkemizin çok önemli bir potansiyele sahip olduğundan bahsettim. Alt liglerimizde çok yetenekli gençlerimiz forma giyiyor.

Ancak göz önünde olmadıkları için ne yazık ki bu yetenekli gençler kaybolabiliyor. Artık hiçbir genci gözümüzden kaçırma lüksümüzün olmadığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. 360 derece yayınlar sayesinde futbolcunun saha içerisindeki tüm hareketlerini adeta stadyumlardaymışız gibi görebilecek. Bununla beraber yayınlar esnasında kullanılacak yapay

zeka destekli görüntüleme sistemleri ve veri analiz algoritmaları ile artık amatör liglerimiz ve futbolcularımız için çok farklı bir dönem başlayacağı kanaatindeyim. Her futbolcunun kendini gösterme ve potansiyelini ortaya koyma şansı olacak. Dolayısıyla ülkemizin dört bir yanındaki genç yetenekler daha fazla göz önünde olacak ve insan kaynağımızı en iyi şekilde yönetebileceğiz.

Bugün yaptığımız bu iş birliği ile TFF 2.Lig ve 3.Lig paydaşlarının tamamı büyük faydalar elde edecek. Taraftarlar eşsiz bir maç izleme deneyimini tecrübe edecekken kulüplerimiz de kalıcı bir gelir kazanmış olacaklar. Stadyumların her biri yapay zeka yazılımına sahip kameralar ile donatılarak sorunsuz bir yayın akışı sağlanacak. Yapay zeka yazılımı yayın desteği ile beraber detaylı istatistiklerin üretilmesinde ve tüm futbolcular hakkında veri analizleri yapılmasına da katkı sağlayacak. Bu analizleri bir yetenek havuzunda toplamayı ve bu yetenek havuzunu görsel videolarla da desteklemeyi planlıyoruz. “

“Kuşkusuz bu anlaşma liglerimizin marka değerini yukarı taşıyacak”

Bu anlaşmayla asıl amaçlarının Türk sporuna katkı sunarak tüm paydaşlarımız için artı değer yaratmak olduğunun altını çizen Emir Özkurt, “Türkiye Futbol Federasyonu ile varmış olduğumuz bu anlaşmanın en önemli katkısı 2. ve 3. liglerdeki kulüplerimize sağlanacak kalıcı gelirler olacak. Biliyoruz ki kulüplerimiz mali olarak zor bir dönemden geçiyorlar. Kulüplerimizin de en önemli gelir kaynaklarından birisi yayın gelirleri halini almışken, bu anlaşmanın Türk futbolu için çok kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Mali boyut bir yana TFF 2.Lig ve 3.Lig’de yer alan takımlarımızın ve futbolcuların görünürlüğünün artacak olması kuşkusuz marka değerini yukarı taşıyacak, yetenekli futbolcuların kendilerini göstermesi ve piyasa değerlerini arttırması için bir platform sağlayacaktır. Kulüp antrenörleri de Fuchs Sports aracılığıyla alınan maç kayıtlarını performans analizleri ve futbolcu bazında üretilen veri analizleri ile birlikte oynanan oyunu üst seviyeye taşıyabileceklerdir.” ifadelerini kullandı.

“Sporu geliştirmek için alt liglere gereken önemin verilmesi çok kritik”

Özkurt, bu anlaşma ile TFF 2.Lig ve 3.Lig’in marka seviyesini her bir paydaş için arttırmayı ve Türk sporseverlere kaliteli ve yeni nesil bir anlayışıyla kaliteli maç yayınları sunmayı kendilerine amaç edindiklerini kaydederek, “Sporu geliştirmek için temelden başlamanın ve alt liglere gereken önemin verilmesinin çok kritik olduğuna inanıyorum. 5 yıl sürecek anlaşma ile bu gelişimin ilk adımını attığımızı düşünüyorum. Türk futboluna katkı sağlayacak projelere tanık olmak ve içinde yer almak bizleri çok mutlu ediyor. Bu yayın ihalesinin TFF 2.Lig ve 3.Lig adına gerçekleşecek atılımlara temel teşkil edeceğini ve gerekli yatırımlar, faydalı projeler birbirini takip edeceğini umarak yayın ihalesinin tüm Türkiyemiz ve Türk Futbol paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“Maçlar 2-3 ay ücretsiz yayınlanacak”

Emin Özkurt gelen bir soru üzerine ise Fuchs Sports Türkiye olarak geçen hafta maç yayınlarına başladıklarını, ilk etapta maçların her platformdan 2-3 ay ücretsiz olarak izlenebileceğini söyledi. Özkurt, her geçen hafta yayınlayacakları maç sayısının artacağını ve tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra TFF 2. Lig ve 3. Lig’de her hafta oynanan 46 maçın tamamını yayınlamak istediklerini ifade etti.

Büyükekşi, Milli Takım forması hediye etti

Konuşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Fuchs Group Associates Vekili Av. Emin Özkurt TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan 5 yıllık anlaşmanın protokolünü imzaladı. TFF Başkanı protokolün imzalanmasının ardından Emin Özkurt’a arkasında Fuchs Sports yazan Milli Takım forması hediye etti.

İmza töreninin son bölümünde ise anlaşma için salonda bulunan 2. Lig ve 3. Lig kulüp başkanları, teknik direktörleri ve futbolcularının da katılımıyla toplu fotoğraf çekimi yapıldı.