Fenerbahçe, başkan Ali Koç aracılığıyla yaklaşık bir ay önce Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF yönetimine hitaben bir mektup yazarak bazı taleplerde bulundu. Ali Koç'un, kulüp hukukçularının görüşünü de alarak TFF'ye yollanması için onay verdiği mektupta özetle şu talepler vardı:

Ali Koç'un talepleri neler?

"İstişare toplantısı yapılsın. Kulüp başkanları bir araya gelsin. Hakemlerle ilgili rahatsızlıkların giderilmesi için çalışılma yapılsın. Hakemler ile ilgili iddialar var. Bu iddialar ciddi şekilde araştırılmalı. Hakemler hakkında iddialarda bulunanlardan bilgi istenmelidir. Bu iddiaların üzerine gidilmelidir. Suçlu görülenler hakkında işlem yapılmalıdır."

Federasyon neden yanıt vermiyor?

Nihat Özdemir ve ekibinin Fenerbahçe yönetimi tarafından yollanan mektuba yanıt vermemesinin ise çok önemli sebepleri var. Federasyon kaynakları, istekleri tutarlı görmüyor. Zira, sadece Süper Lig'de 21 kulüp var ve 21 kulübün de farklı istekleri var. Öte yandan TFF, Kulüpler Birliği Vakfı aracılığıyla tüm kulüplerin ya da önemli bir bölümünün üzerinde uzlaştığı taleplere yanıt vermek amacında. Tek tek kulüplerin isteklerini karşılamak mümkün değil. Çünkü bir kulübün isteği, diğer kulübün isteğiyle örtüşmüyor. Bir tarafı memnun ederken, diğer tarafta memnuniyetsizlik yaratılması mümkün.









Hakemlerin itibarını korumak

Fenerbahçe'nin hakemlerle ilgili talebi ise TFF cephesine göre ayağı yere basmayan bir istek. Zira, Fenerbahçe hakemlerle ilgili iddiların araştırılmasını istiyor. İşaret edilen iddia sahipleri ise genelde futbol yorumcuları. TFF'nin kendi bünyesindeki hakemle ilgili iddia için çoğunlukla bir kulüple organik bağı olan bir yorumcunun iddiasını ciddiye alması, kurumun saygınlığına zarar verecek bir tavır olarak benimseniyor.

Ne Fenerbahçe ne bir başka kulüp

Özetle, TFF herhangi bir yorumcu bir hakem için medyada bazı iddialarla bulunduğunda bunun çok fazla önemsenecek tarafı olmadığına inanıyor. Federasyon cephesi, belli dönemlerde kulüplerin kendilerine yakın yorumcular ve sosyal medya hesapları ile TFF kurullarını ve özellikle merkez hakem Kurulu'nu baskı altına almaya çalıştığına inanıyor. Bu tür baskıcı politikalara karşı durulması gerektiği konusunda da TFF yönetiminde fikir birliği bulunuyor. Özetle, TFF Fenerbahçe'nin yazdığı mektuba yanıt vermemekte kararlı. İlerleyen süreçlerde başka kulüplerden de benzer talepler geldiğinde federasyonun tavrının aynı kararlılıkta olacağı ifade ediliyor.

FANATİK ÖZEL







