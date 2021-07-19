Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün vefat eden eski Akhisarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel için başsağlığı mesajı paylaştı. TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Akhisarspor Kulübünün eski başkanı Hüseyin Eryüksel’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor’un Süper Lig ’e çıktığı dönem de dahil olmak üzere uzun yıllar başkanlığını yapmıştı. Merhum Hüseyin Eryüksel’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Akhisarspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.