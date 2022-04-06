TFF, Cüneyt Çakır için izin çıktı: İsviçre için önü açıldı!

İsviçre Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi klasman dışında bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır' istediğine dair yazı göndermişti. TFF bugün itibariyla bu talebi olumlu karşıladı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, Tahkim Kurulu'nun hakemlerin göreve iade etmesine rağmen söz konusu isimlere görev vermeyeceğini söylemesinin ardından, TFF de Çakır'ın önünü açtı. TFF, İsviçre Futbol Federasyonu'na gönderdiği yanıtta bu talebe izin verdiğini belirtti.

İsviçre cephesi, Çakır'a resmi teklif yaparsa ve tecrübeli hakem de bu öneriyi kabul ederse durum resmileşecek. Çakır'ın bir ekibe ihtiyaç duyması halinde Süper Lig 'de birlikte görev yaptığı Bahattin Duran ile Tarık Ongun'u yanında götürmesinin de güçlü ihtimal olduğu öğrenildi.