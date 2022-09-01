Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Araçla olay yerinden uzaklaştılar

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Hamit Altıntop: Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleşirken bir son dakika açıklaması geldi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, saldırının ardından Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu, "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur" dedi.

'Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.







