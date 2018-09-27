TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Her şeyimizle hazırız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İsviçre’nin Nyon kentinde bugünkü tarihi karar öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Demirören dün Türk heyetinde yer alan basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. “Yarışa hazırız” diyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, “Bizim Almanya’dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz. Yarışa hazırız. Adil bir değerlendirme istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin önemli iş adamlarından olan ve Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan, Koç Holding Başkanvekili Ali Koç’un da İsviçre’de olacağını belirten Demirören, “Türkiye’nin en önemli iş adamlarından biri olarak Ali Koç da buraya gelecek. Ekonomik gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Bunun altını çizeceğiz. Kalbe dokunacağız” yorumunu yaptı.

İsviçre’nin Nyon kentine çıkarma yapan TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve başkan vekili Nihat Özdemir, FANATİK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen’le görüşme yaptı, durum değerlendirmesinde bulundu.

Kura çekimi yapılacak

Kamuoyu desteğinin tam olduğunu belirten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, “Yönetim kurulu üyelerine teknik bir şey anlatmaya gerek yok. Biz hazırız, hiç olmadığı kadar hazırız. Daha önceki Şampiyonalarda bir hafta önceden kazanan belli olurdu. Şimdi son ana kadar heyecan devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bu sabah 10:00’da başlayacak UEFA’nın yönetim kurulu toplantısında sunum yapacak Almanya ve Türkiye için kura çekimi yapılacak. UEFA’nın rutin toplantısının ardından kuradan çıkan ülke TSİ 14:00’de sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında sorucevap yapılacak.