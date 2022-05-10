TFF Başkanı Servet Yardımcı’dan Engelliler Haftası mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, TFF Engelliler Kurulu koordinasyonuyla, Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular Federasyonları ile kurulan iş birliğinin, federasyonu UEFA nezdinde de örnek gösterilir hale getirdiğini söyledi. TFF'nin resmi internet sayfasından yayımlanan mesaj şu şekilde:

"Öncelikle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı, tüm sporcularımız ve engellilerimiz için toplumda farkındalık oluşturması adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Biz de TFF olarak engelli futboluna destek olmaktan, sporcuların gelişimine ve başarısına katkı sağlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Azim, mücadele ve hayata bağlanma konusunda eşsiz birer örnek olan engellilerimizin spor yapmasını her zaman çok önemsedik. TFF olarak 15 yıl önce "Futbol Aşkı Engel Tanımaz" sloganıyla "Türkiye Futbol Oynuyor" sosyal projemizle, çok anlamlı ve değerli bir adım attık.

Büyük bir heyecanla hayata geçirdiğimiz bu proje, ilk günden itibaren müthiş bir 'pozitif güç'e dönüştü. Tutku dolu iş birliğiyle hayalleri bir bir gerçekleştirmenin sevincini yaşadık. Bu sayede her geçen gün artan başarılar, ülkemize kazandırılan kupa ve madalyalarla gururlandık. Toplumumuza ilham kaynağı olan sporcularımız, futbol sevgisinin engel tanımadığını her defasında bizlere ispat etti.

Federasyonlarımız ve engelli futbolcularımızla el ele, omuz omuza vererek çok büyük yol kat ettik. Onlara dünya standartlarında çalışma imkân sunmak, yol göstermek, başarılarını destekleyip sürekli arkalarında olduğumuzu hissettirmek öncelikli misyonumuzdu. Yaptığımız çalışmalar sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirdi. TFF Engelliler Kurulu koordinasyonuyla, Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular Federasyonları ile kurduğumuz iş birliği, bizleri UEFA nezdinde de örnek gösterilir hale getirdi. Yürekleriyle tarih yazan sporcularımızla birlikte yeni tarihi başarılar elde etmek için yarınlara umutla bakıyoruz. Federasyon olarak engellilere yönelik çalışmalardaki etkin rolümüzü artırarak sürdürecek ve sporcularımızın yanlarında en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum."