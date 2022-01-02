Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen seminerin açılış programında Özdemir'in yanı sıra TFF Başkanvekili Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın, genel sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ve Kurul üyeleri, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, dış ilişkiler kurulu üyesi Özdem Bilirdönmez ile temsilciler yer aldı. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan Üst Klasman ile Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri için düzenlenen seminerde, TFF Baş Hukuk Müşaviri Av. Hazer Akil "Hukuki Konular", Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin "Raporu Yazımı, Rapor Hataları ve Talimat Değişiklikleri", Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Ahmet Sula "İletişim Dili", Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım da "Hatırlatmalar ve İdari Konular" başlıklı sunumlarını yaptı. Seminer, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı'nın temsilcilere hitaben ikinci yarı için talimatlarını içeren kapanış konuşmasıyla sona erdi.

NİHAT ÖZDEMİR: HERKESE, EN BAŞTA SAĞLIK OLMAK ÜZERE, HUZUR, MUTLULUK VE BAŞARI TEMENNİ EDİYORUM

Seminerde bir konuşma yapan Nihat Özdemir, "2022 senesi için sizlere, futbol ailemize ve herkese, en başta sağlık olmak üzere, huzur, mutluluk ve başarı temenni ediyorum" dedi. Özdemr, 2'nci yarı için temsilcilere başarı dileğinde bulundu. Öte yandan Nihat Özdemir, sezon sonunda temsilcilik görevleri sona erecek Ali Atasever ve Ahmet Tolunay'a Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi ve A Milli Takım forması hediye etti.

TFF TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANI ARICI: İKİNCİ YARIDA TÜM TEMSİLCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ise "Federasyon Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerimize destekleri için teşekkür ediyorum. İkinci yarıda tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ise temsilcilere hitaben bir konuşma yaparak, "Sizlerin destekleri hakemlerimiz için çok önem arz etmektedir" dedi.

İSTANBUL,(DHA)



