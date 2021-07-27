TFF Başkanı Nihat Özdemir, mali genel kurul öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız. Yabancı kuralında da hiçbir değişiklik yok" yanıtını verdi.

'Kulüplere elimizden gelen yardımı yaptık'

Nihat Özdemir, harcama limitleri hakkında ise "Kulüplere elimizden gelen yardımı yaptık. Takım harcama limitlerinin artışı yüzde 25 olarak açıkladık. Kuru, geçen yılın ortalama rakamı olarak aldık, o da 8 küsür, 8.80 civarında. Kuru da sabitleyerek kulüplerimize harcama limiti konusunda elimizden geleni yaptık. Beşiktaş 'ın sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı sayın Ahmet Nur Çebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig 'de de kullanılacak. Bunu tek kulübe yapmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı