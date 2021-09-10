Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı bir açıklama ile tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Bu gelişmenin ardından federasyon başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Özdemir canlı yayına bağlanarak "Şenol Güneş ile dostça ayrıldık. Emekleri için teşekkür ederiz." dedi.

"KAFAMIZDA BİR İSİM VAR"

Milli takımın başına geçecek yeni teknik adam konusunda da konuşan TFF Başkanı "Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var." ifadelerini kullandı.