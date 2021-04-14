TFF Başkanı Nihat Özdemir: Maç yasağı geliyor

Süper Lig 'de 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş , BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenmiş, liderliğini perçinlemişti. Siyah-beyazlı takımın 3. golü öncesi Cenk Tosun'un pozisyonu karşılaşmaya damga vurmuş, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonunda yaptığı açıklamada "Bir hakem hatasıyla, 2-2'yken tam da gözümün önünde. Bar bar bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Ghezzal akabinde golü attı. Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı" şeklinde konuşmuştu.









Nihat Özdemir'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çok tartışılan pozisyon ile ilgili Milliyet Gazetesi'nin yazarı Attila Gökçe'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Gökçe'nin yazısından o bölüm...

"TFF Başkanı Nihat Özdemir, açık konuşuyor: '-Bana kalsa Erzurumspor’un hep Süper Lig’de kalmasını isterim. Erzurum Doğu Anadolu’nun simge şehri. Ama oyunun kuralları var. Elle olduğu iddia edilen Cenk’in pozisyonundan sonra top Erzurumspor’a geçmiş, sonra Beşiktaş yeniden topu kazanmış ve Ghezzal’a vermişler. Artık pozisyon geçmiş… Kural kitabı öyle yazıyor."

'Sahayı sulamadıkları iddia ediliyor'

“Bana gelen bilgiyi söylüyorum… Beşiktaş’ın top tekniğini engellemek için sahayı sulamadıkları iddia ediliyor. Bu yıl bu olayları çok yaşadık. Artık kesin kararlar alıyoruz! Futbol Müsabaka Talimatı ile diğer yönetmeliklerde tüm kulüplere “profesyonel uzman saha bakım ekipleri” kurma zorunluluğu getiriliyor. Tıpkı kaleci antrenörlüğü gibi bu da mutlak kurulması gereken kadro olarak kabul edilecek. TFF Başkanı, “Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak.”







