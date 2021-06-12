TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ceferin ve Gravina ile bir araya geldi

A Milli Takım 'ın İtalya ile oynadığı EURO 2020'nin açılış maçının devre arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bir araya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki Türkiye-İtalya karşılaşması anısına hediye değişimlerinin gerçekleştiği görüşmede Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de yer aldı.

Başkan Özdemir, Ceferin, Gravina ve Raggi'ye günün anısına A Milli Takım forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.