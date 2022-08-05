TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den yeni sezon mesajı

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin mesajı şöyle:

"Değerli futbolseverler;

Özlemle beklediğimiz 2022-2023 Futbol Sezonu başlıyor. Futbolda her sezon yeni bir umuttur, içinde yeni beklentiler barındırır. Bizler de bu umutları taşıyor, yeni sezonun heyecanını sizlerle birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz.

Öncelikle dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hüküm sürdüğü, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sezon yaşanmasını ümit ediyorum.

Heyecan ve rekabet seviyesi çok yüksek maçlar ve yoğun bir futbol mevsimi bizleri bekliyor. Türk futbolunu en üst seviyelere çıkartmak için azami gayret gösterelim, dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için sorumluluk bilinciyle hareket edip el ele verelim.

Eğer bu sorumluluk bilinciyle marka değerimizi artırmak istiyorsak, başta hakemlerimiz olmak üzere futbolun tüm aktörlerini değerli kılmalıyız, onların hakkını vermeliyiz.

Futbolda hatalar olabilir, kasıtlı kararlar olmadığı müddetçe hoş görmemiz gerekiyor. Ön yargısız hareket edip, herkese güvenmemiz halinde futbolumuz yükselebilir.

Bunun için bizler adil, dürüst, şeffaf yönetimle marka değerine katkıda bulunmak istiyoruz.

Eğer futbolun tüm paydaşları olarak birbirimize ne kadar sevgi, saygı gösterir, değer verirsek futbolun marka değeri o kadar artar.

Hakemlerin, problemlerin değil, futbolun konuşulduğu bir ortam o lige değer üstüne değer katacaktır.

Tüm bu ortak değerlerle birlikte Fair Play’e de ayrı bir özen gösterelim. Yeni sezonla birlikte; sevgi, saygı, hoşgörü önceliğimiz, Fair Play yaşam tarzımız olmalı… Futbol ailemizi Fair Play ruhuna duyarlı olmaya davet ediyorum.

TFF olarak bu konuda bizler önemli bir adım daha atıyoruz. Yönetim Kurulumuzda, talimatımızda olmasına rağmen uzun yıllardır oluşturulmayan Fair Play Kurulu’nu kurma kararı aldık. Bu kurulumuz, Fair Play’i teşvik etme ve ödüllendirme konusunda çok önemli bir misyon üstlenecek. Yakın bir zamanda detaylarını paylaşacağız.

Bildiğiniz gibi, hepimizi çok özel bir sezon bekliyor. 2023 yılında hem Cumhuriyetimizin hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yılını kutlayacağız. Futbolun içindeki her bireyin, 100. yıla yakışır bir sezon ve futbol ortamı için çaba harcayacağına, güzelliklerin çoğalması yönünde destek olacağına gönülden inanıyorum.

Son olarak, Avrupa’da ülkemizi temsil eden kulüplerimize, liglerimizde yer alacak tüm takımlarımıza, sahada görev yapacak teknik direktör, futbolcu, hakem, gözlemci ve temsilcilerimiz başta olmak üzere, futbola katkı sağlayan, emek veren herkese ve siz değerli futbolseverlerimize başarı, sağlık ve mutlulukla dolu bir sezon diliyorum.

Yeni sezonun birlik ve beraberlik içerisinde, hayırlı, uğurlu, verimli, başarılı ve futbol aşkıyla dolu geçmesi dileğiyle, herkese saygılarımı sunuyorum.”