Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz'u görüşme odasına çağıracak! Büyükekşi, Alman teknik adamla bazı koşulları yeniden gözden geçirecek. Görüşme masasında çok ilginç maddeler olacak.

Türkiye'de yaşaması istenecek

Ajansspor'un haberine göre; yeni TFF yönetimi Stefan Kuntz'un görev süresi boyunca Türkiye'de yaşamasını isteyecek. Benzer sıkıntı önceki yıllarda Guss Hiddink ile de yaşanmıştı. Büyükekşi, Alman Hoca'dan Türkiye'de maç takvimine göre değil, görev süresine göre ikamet etmesini talep edecek.

Kuntz'dan TL'ye dönmesi istenecek

Bir diğer önemli talep ise ücret konusunda olacak. Edindiğimiz bilgilere göre Büyükekşi yönetimi ödemelerin TL üzerinden yapılmasını gündeme getirecek. Yıllık 1.5 milyon Euro ücret alan Alman Hoca'dan yola TL ile devam edilmesi istenecek. Bu iki kritik talebin kabul edilmemesi halinde yolların ayrılabileceği öne sürülüyor. Kuntz'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

Hamit Altıntop profesyonel olacak mı?

Önceki dönemde hem TFF İcra Kurulu Üyesi hem de Milli Takımlar Sorumlusu olan Hamit Altıntop'un durumu kritik. Büyükekşi yönetiminde yer almasına karşı icra kurulunda yer almayan Altıntop, Milli Takımlar Sorumlusu unvanını aldı. Seçim öncesi Altıntop'un milli takımlarda profesyonel bir konumu da olacağı konuşuluyordu. Önceki yıllarda TFF yöneticisi olan Cüneyt Tanman, ayrıca maaşlı bir profesyonel yönetici olarak da milli takımların sorumluluğunu üstlenmişti.

Altıntop-Kuntz ikilisi

Hamit Altıntop da böyle bir pozisyon istiyordu. Hatta TFF kulislerine göre bu görevin karşılığında aylık 500 bin lira ücret ödenmesinin de söz konusu olduğu iddia ediliyordu. Sonuç olarak Altıntop-Kuntz ikilisinin akıbeti bugün itibarıyla bir belirsizlik barındırıyor.

İkilinin yönetiminde Türkiye, 2022 Dünya Kupası'na play-off yarı finalinde veda ederken, Ulusallar Ligi'ndeki 4 maçı da gol yemeden kazandı. Türkiye, Kuntz yönetiminde toplam 12 maça çıktı. Bu maçlarda ay yıldızlılar, 9 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 de beraberlik aldı.



