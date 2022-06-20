TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ekibi süper başladı

TFF’deki bayrak değişiminin ardından gözler kulüpleri bekleyen büyük sorunlardaydı. Mehmet Büyükekşi ve ekibi seçimi tamamladıktan sonra hemen çalışmaya başladı. Önceki gün Riva’da tam 8 saat süren uzun soluklu bir toplantı yapıldı. Toplantıdan çıkan kararlar ise kulüplere bu sıkıntılı süreçte önemli bir hamle şansı tanıdı.

Yabancı rahatlığı

TFF’nin masaya yatırdığı ilk konu yabancı kuralıydı. Normal şartlarda yabancı sayısının bu sezon düşmesi gerekiyordu. Ancak kulüpler, oyuncularla imzaladıkları sözleşmelerden ötürü zor durumda kalacaktı. Bu nedenle kuralın aynen devam etmesi isteniyordu. Mehmet Büyükekşi, her ne kadar sayının düşmesinden yana görüş bildirse de kulüpleri zor duruma sokmadan bu sezonu aynı kuralla devam ettirme yönünde karar aldı. Bununla beraber altyapıyı destekleyecek maddeler de kurala eklendi.

Transferler hızlanacak

Bir diğer önemli konu ise TFF’nin kendi bünyesinde uygulamakta olduğu finansal denetim meselesiydi. Transfer yapmak zorunda olan Süper Lig kulüplerinin elini kolunu bağlayan harcama limitlerinde de esnekliğe gidildi. Buna göre sapma payı yüzde 40 olarak belirlendi. Transferde sessiz kalmak zorunda olan birçok kulüp bu esneklikle beraber kadrolarını güçlendirebilmek adına çalışmalara başladı.

Yeni ihale için mesai

Yayıncı kuruluş konusu ise adeta arap saçına dönmüştü. Yeni gelen TFF Yönetimi’nin sezon öncesi kısıtlı zaman içinde yapabileceği en iyi hamle, mevcut yayıncı kuruluşla anlaşmaktı. Nitekim öyle de oldu. Digitürk ile sözleşme bir yıllığına uzatıldı. Geçen seneki şartlar aynen devam ederken, ligin isim hakkı ve yan gelirlerle kulüplerin kasasına girecek olan para da artırıldı. TFF, yeni ihale için ise vakit kaybetmeden kolları sıvadı.