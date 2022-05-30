TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi kimdir, nereli, kaç yaşında?

TFF'de Nihat Özdemir'in istifa etmesinden sonra TFF başkanlık koltuğu boş duruyor. Seçimler 18 Haziranda yapılacak. İlk adaylığını açıklayanlardan biri de eski Gaziantep FK başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Vatandaşlar da Mehmet Büyükekşi kimdir, nereli sorusunu aratıyor. İşte Mehmet Büyükekşi'nin hayatı ve biyografisi!

TFF başkanlığına aday oldu

Büyükekşi şu açıklamada bulundu:

"Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum"

Mehmet Büyükekşi kimdir?

1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde İşletme ve İngiltere'de İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerinde bulundu.