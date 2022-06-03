TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi: 200 delegenin imzasını aldık

16 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan TFF Olağanüstü Genel Kurul öncesi TFF Başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar 200 delegenin imzasını aldıklarını belirten Büyükekşi, "Türk futbolu için neler yapabileceklerimiz konusunda çalışmaları hep beraber yapacağız. Şu ana kadar 200 delegenin imzasını aldık. Bu da bu konuda ne kadar iddialı olduğumuzu gösteriyor. Ben de Kulüpler Birliği'nde 2 yıl görev yapmış, içlerinden biri olarak sorunları yakından bildiğim için birçok konuda mutabık kaldık. Kulüp başkanlarımız da büyük teveccüh gösterdiler. İnşallah ayın 16'sında seçimde bayrağı alıp daha ilerilere götürerek, gerek Süper Lig ile ilgili gerek ise diğer ligler için neler yapabileceğimizi hep beraber el ele vererek güzel bir ortam içinde ortaya çıkarmak istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Yabancı sayısı ve harcama limitleri

Futbolun imajını ve marka değerini yükseltmeleri gerektiğinin de altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Özellikle altını çizmek istediğimiz konulardan bir tanesi, futbol imajını daha yukarılara götürmek, marka değerini artırmamız lazım. Gerek yabancı sayısı gerek harcama limitleri gerekse de hakem konularında birlikte hareket ederek inşallah çok güzel bir şekilde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. " dedi.



