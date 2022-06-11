TFF Başkan adayı Büyükekşi İzmir kulüpleri ile buluştu

Vakfın Bayraklı'daki merkezinde yapılan toplantıda Büyükekşi’ye, kulüp başkanlarını tek tek tanıtan ve ziyaret için teşekkür eden İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmir futbolu ve vakıf ile ilgili bilgiler aktardı. Erten yaptığı konuşmada, "İzmir, futbolda ilklerin şehridir. 1870'li yıllardan bu yana Türkiye’de futbolun ilk oynandığı, aynı zamanda 1959'da kurulan Türkiye Milli Ligi’nin ilk maçının oynandığı şehirdir. Bu anlamda kulüpleri ve taraftarları ile köklü ve derin bir futbol kültürüne sahiptir. Ortalama yüz yıllık kulüplerimizi, sadece spor kulübü olarak değil, aynı zamanda kent mirası olarak görüyor ve sahip çıkıyoruz, yaşatıyoruz. Ancak bu hiç de kolay olmuyor. Birçok konuda büyük sorunlarla mücadele ediyoruz. Federasyonumuzun desteğine her zamandan daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

İzmir kulüpleri ile bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirten TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, bu buluşmayı sağlayan İZVAK Başkanı Ali Erten ve yönetimine teşekkür ederken toplantıda yaptığı kısa bir sunumla hedeflerini anlattı. Gaziantep FK başkanlığı döneminde Kulüpler Birliği çatısı altında Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile çok uyumlu çalıştıklarını belirten Büyükekşi, "Çok sayıda kurumda başkanlık yaptım. Eğer TFF başkanlığına seçilirsem, bu bir yıl süreli bir görev olacak. Ancak çok çalışarak bu kısa zamanda Türk futbolunun önemli sorunlarını çözerek yola devam etmeyi hedefliyoruz. Bunun için gerekirse radikal kararlar alacağız. Yaptığımız araştırma profesyonel futbol kulüplerinin faizler dahil toplam 50 milyar TL borcu olduğunu gösterdi. Öncelikle futbolda ilk sırada güven sorunu var. İtibar ve imaj sorunu var. Bunları kurumsal yönetim hamleleriyle düzelteceğiz. Futbol dünyası ve tüm paydaşlarla el ele verip biz olabilirsek, her şeyin altından kalkarız. Paydaşlarımıza karşı, birbirimize karşı adaletli ve eşit davranacağız Ben çok yakın aile dostum Hasan Doğan’ın mirasını alıyorum ve başarıya ulaştırmanın da boynumun borcu olduğunu düşünüyorum. Gelin destek verin ve birlikte güven duygusunu yeniden geliştirelim" diye konuştu.

"Bu işleri tabii ki tek başımıza yapmacayağız" diyerek sözlerine devam eden Büyükekşi, "Tüm paydaşlarla en geniş anlamda iş birliği içinde olacağız. Bakanlık, kulüpler birlikleri, dernekler, medya, seyirci, FIFA ve UEFA ile yakın temaslarda bulunacağız. Kulüplerimiz için sürdürülebilir gelirler yaratmak için mücadele içerisinde olacağız. Birçok yeniliğe imza atacağız.Ligin ikinci yarısından itibaren yapay zekadan yararlanacağız. Dijitalleşeceğiz. Hakem ve gözlemci atamalarında dünyada örnekleri bulunan modern teknolojilerden yararlanacağız. Seçim sonrası kulüpler ile görüşüp, 7 yabancı 1 altyapı oyuncusunun ilk 11’de olması, 14 yabancının 12’ye inmesi konularını görüşeceğiz. İşimiz çok, yükümüz ağır, Allah yardımcımız olsun. Birlikte hareket edersek, el ele verirsek başarabiliriz" dedi.

Daha sonra tek tek söz alan İzmir Kulüp başkanları özellikle pandemi döneminde gelirlerinin çok büyük kısmını kaybettiklerini, bunun telafisi için daha kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomik kaynaklar yaratılması gerektiğini, ayrıca yıllardır TFF yönetimi ve kurullarında İzmir temsilcilerinin olmamasının büyük eksiklik olduğunu, seslerini duyurmakta zorlandıklarını, bu nedenle İzmir’in en değerli markaları olan kulüplerinin federasyon nezdinde hak ettiği şekilde temsil edilemediğini, bu konunun mutlaka çözümlenmesini istediklerinin belirterek başarı dilediler. TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi de cevaben bu konuyu mutlaka dikkate alacağını ifade etti.

Ali Erten Başkanlığı’ndaki İZVAK Yönetiminin organizasyonuna Göztepe eski başkanı Mehmet Sepil, Altay Spor Kulübü Başkanı Ayhan Dündar, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın yanı sıra Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve kulüp ve vakıf yöneticileri katıldı.

İZMİR, (DHA)