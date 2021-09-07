Türkiye Futbol Federasyonu basın danışmanı gazeteci Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçının devre arasında çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Ersin Düzen, ilk yarıyı 3-0 geride kapatan ve kötü bir performans sergileyen A Milli Takım 'ın teknik direktörü Şenol Güneş’i üstü kapalı şekilde istifaya davet etti.

Ersin Düzen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?! "

Karşılaşmayı A Milli Takım 6-1 kaybetti ve son yılların en farklı yenilgilerinden birine imza attı.



