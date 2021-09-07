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TFF basın danışmanı Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e istifa çağrısı

TFF basın danışmanı Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçının devre arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e yönelik çarpıcı bir paylaşım yaptı.

07 Eylül 2021, Salı 22:53 Son Güncelleme:
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TFF basın danışmanı Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e istifa çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu basın danışmanı gazeteci Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçının devre arasında çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Ersin Düzen, ilk yarıyı 3-0 geride kapatan ve kötü bir performans sergileyen A Milli Takım 'ın teknik direktörü Şenol Güneş’i üstü kapalı şekilde istifaya davet etti.

Ersin Düzen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?! "

Karşılaşmayı A Milli Takım 6-1 kaybetti ve son yılların en farklı yenilgilerinden birine imza attı.


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