TFF açıkladı! İşte derbi tarihleri...

TFF 17 haftalık lig programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre günü merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20:00'da oynanacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4 - 17. hafta müsabaka programı açıklandı. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı.

FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir.

Diğer kritik maçların tarihleri de şu şekilde:

Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 29 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 27 Ekim Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak