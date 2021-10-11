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TFF 3. Lig’de 7. hafta programı

Futbolda TFF 3. Lig’de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

11 Ekim 2021, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme:
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TFF 3. Lig’de 7. hafta programı

Futbolda TFF 3. Lig’de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde 7. haftanın programı şöyle:

1. Grup

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Batman Petrolspor-Karaman Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Elazığspor-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor (Dumlupınar)

14.00 Formül Erbaaspor-Kahta 02 (Erbaa İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe (Nevşehir Gazi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Bergama Belediyespor (Fatsa İlçe)

14.00 Hendekspor-1954 Kelkit Belediyespor (Hendek Atatürk)

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Bolluca)

14.00 Bursa Yıldırımspor-Başkent Gözgözler Akademi (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

2. Grup

Yarın:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Alemdağ)

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Yomraspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Kızılcabölükspor-Çarşambaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Düzcespor (Dağılgan)

14.00 Iğdır-52 Orduspor (Osmanlı)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Altındağspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bayrampaşa-İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Kuşadasıspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Hacettepe-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yenimahalle Hasan Doğan)

3. Grup

13 Ekim Çarşamba:

14.00 Kardemir Karabükspor-Belediye Derincespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Edirnespor-İçel İdmanyurdu (Edirne 25 Kasım)

14.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ceyhanspor-Ağrı 1970 (Ceyhan İlçe)

14.00 Ofspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Of İlçe)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Modafen (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya (Faruk Çelik)

14.00 Mardin 1969-Esenler Erokspor (Mardin 21 Kasım)

19.00 Orduspor 1967-Fethiyespor (19 Eylül)

AA

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